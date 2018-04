Vaid päev varem oli kinni peetud opositsionäärist parlamendiliige Nikol Pašinjan, kes eile vahetult enne peaministri tagasiastumist vabaks lasti. Öö vahi all veetnud opositsionäär liitus keskpäeval protesteerijatega, kes teda lippude lehvides tervitasid. «Kas kõik on nüüd aru saanud, et me võitsime?» küsis Pašinjan oma toetajatelt.