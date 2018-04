Zarif: ei Iraan ega Saudi Araabia suuda Lähis-Idas ülevõimu saavutada

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif ütles esmaspäeval, et Lähis-Idas ei suuda ülevõimu saavutada ei šiiitlik islamivabariik ega tema peamine rivaal sunniitlik Saudi Araabia ning Pärsia lahe piirkonna riigid peaksid rääkima üksteisega, mitte üksteisest.

"Püüdes saada piirkonnas tugevaimaks ja tõrjuda teineteist regioonist välja, oleme suutnud hävitada piirkonna," ütles Zarif New Yorgis mõttekojas Välissuhete Nõukogu (Council on Foreign Relations).

Tema sõnul on piirkonnas "kohutav vajadus muutuste järele" ning "Iraan on selleks valmis, sest me oleme piisavalt suured, vanad ja küpsed selle tegelikkuse aktsepteerimiseks".

Iraani välisminister avaldas ka lootust, et naaberriigid suudavad teiste valitsuste kaasabil samuti tunnistada fakti, et "keegi meist ei saa olla uus hegemoon" regioonis.

Zarif kutsus looma uut "piirkondlikku dialoogifoorumit", mis hõlmaks viit Pärsia Lahe Koostöönõukogu (GCC) riiki - Saudi Araabia, Bahrein, Kuveit, Araabia Ühendemiraadid ja Omaan - ning Iraani, Iraaki ja Jeemenit.

Lisaks ärgitas ta teisi riike koos Iraaniga Lähis-Ida ümber korraldama.

Saudi Araabia kasutas 15. aprilli Araabia Liiga tippkohtumist Iraani vastase diplomaatilise ühisrinde moodustamiseks, et mõista hukka Teherani sekkumine piirkonnas ning süüdistada seda ebastabiilsuse külvamises.

Ar-Riyad ja Teheran peavad kaudset sõda Süürias ja Jeemenis ning toetavad vastasleere ka Liibanonis, Bahreinis ja Iraagis.

"Meie naabrid, eriti Saudi Araabias, tahavad luua muljet, et me oleme neil eksistentsiaalne oht," lausus Zarif New Yorgis asuvas mõttekojas, lisades, et see oli Saudi kroonprintsi Mohammed bin Salmani üks tähtsamaid sõnumeid kaks nädalat kestnud USA ringireisil.

Kõige tähtsam on Iraani välisministri sõnul mõistmine, et hegemooniline mõju on ammu kadunud. "Ei Iraan ega Saudi Araabia suuda olla piirkonnas hegemoonid. See on fakt," lausus ta.

Piirkond kannatab Iraani esidiplomaadi sõnul dialoogi- ja usaldusdefitsiidi käes ning olukorda tuleb parandama hakata usaldust loovate meetmete kaudu. Esimese sammuna tuleks lõpetada rääkimine välistamisest ja vaenlastest, sõnas ta.