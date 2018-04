Läti: NATO kohaloleku suurendamiseks pole suutlikkust

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles eelmisel nädalal, et NATO ei kavatse hetkel suurendada kohalolekut Balti riikides.

Garisons täpsustas, et Stoltenberg pidas silmas NATO vägede arvu suurendamist.

«Kui regioonis peaks puhkema kriis, töötame selles suunas, et tõsta lisajõudude kohalejõudmise kiirendamist. Jätkame eri projekte oma julgeoleku parandamiseks,» lausus Garisons.

«Kuigi meie taristu parandamisse on jõudsalt investeeritud, ei suuda me praegu suuremat NATO kontingenti vastu võtta,» ütles ta. «Hetkel ei ole NATO pataljonide suurendamine kõne all. Peame tähtsamaks NATO üksuste lõimimist Läti kaitsejõudude juhtimisstruktuuriga.»