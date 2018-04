Soome kavatseb 10 miljardi euro eest hävitajaid osta

Tegu on Soome riigi ühe suurima investeeringuga, mille kogumaksumus jääb ilmselt 7-10 miljardi euro vahele. Välja vahetatakse 64 vananevat F/A-18 Hornet lennukit.

Praegusel hetkel on laual viis varianti: Suurbritannias valmistatud Eurofighter Typhoon, Prantsusmaa Dassault Rafale, Rootsi Saab Gripen E ning USA Boeing F/A-18 Super Hornet ja Lockheed Martin F-35. Hankega vaadatakse tulevikku, sest uusi lennukeid plaanib Soome kasutada kuni 2050. aastateni.

Samas on selge, et 7-10 miljardi euro suurune hind on vaid kolmandik kuludest, mis lennukite eluea jooksul kanda tuleb. Ostmise, hooldamise ja uuendamise hind oleneb peamiselt sellest, kui mitu Soome naabrit ja liitlast sama mudelit kasutavad.