Venemaa: London ei vastanud Skripali asjus tähtsaimatele küsimustele

Varem teatas Venemaa esindus OPCW-s, et sai Londonilt vastused küsimustele Sergei ja Julia Skripali mürgitamise asjus ja neid analüüsitakse.

Sergei ja Julia Skripal mürgitati 4. märtsil Salisbury linnas närvimürgiga Novitšok. Suurbritannia ja lääneriigid on veendunud, et rünnaku korraldas Venemaa. Kreml on neid väiteid eitanud.