Mida sööb Kim Põhja- ja Lõuna-Korea tippkohtumisel?

Arvatakse, et Kim õppis Šveitsis, aga seda pole kunagi ametlikult kinnitatud. Mitmed Kimi väidetavad koolikaaslased on aga Põhja-Korea diktaatori nooruspõlvest rääkinud.

Lõuna-Korea president Moon Jae-ini ootab õhtusöögil aga kalaroog, mis peaks tema jaoks meenutama kodulinn Busani. Tegu on küpsetatud John Dory kalaga, mida tuntakse ka Peetrikalana. Just see roog on väga populaarne Lõuna-Korea sadamalinnas Busanis.