«Bin Ladeni ihukaitsja» elab Saksamaal ja saab riigilt kopsakat toetust

Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) uuris kohaliku parlamendi käest selle kohta, kui suuri toetusi Sami A. nime all tuntud mees saab. Selgus, et igal kuul makstakse endisele terroristi ihukaitsjale 1168 eurot.

Sami A. elab Nordrhein-Westfaleni liidumaal asuvas Bochumi linnas koos sakslannast abikaasa ja nelja lapsega. Ta on ise eitanud sidemeid pühasõdalastega. Sami puhul pole kaalutud mehe deporteerimist, sest arvatavaid džihadiste ootaks võimude hinnangul Põhja-Aafrikas ees piinamine.

Osama bin Laden juhtis terrorirühmitust al-Qaeda. Teda peetakse vastutavaks ka 11. septembri terrorirünnakute eest. USA eriväelased tapsid terroristi 2011. aastal Pakistanis. Teada on, et vähemalt kolm 11. septembril New Yorgis rünnaku korraldanud pilootidest kuulusid al-Qaeda Hamburgi rakukesse.