Tallinnas viibivat Rumeenia võimupartei juhti ootavad kodumaal probleemid

Prokuratuuri teatel sekkus Dragnea sotsiaalameti töösse, et hoida selle palgal kaks tema partei heaks töötanud naist. Mõlemad naised tunnistasid end süüdi. Dragnea sõnul on süüdistuste näol tegu «kuulujuttude ja tühja pläraga».

Rumeenia vasakpoolne valitsus on viimastel kuudel asunud õigussüsteemi muutma, teenides ära hukkamõistu nii Euroopa Liidu liikmesriikidelt kui ka Ameerika Ühendriikidelt. USA välisministeerium märkis eile, et korruptsioon on Rumeenias endiselt ulatuslik riigiametite kõikidel tasanditel.