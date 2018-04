Trump: Iraani tuumalepe on katastroof ja hullumeelsus

Leppe sõlmisid kolm aastat tagasi Hiina, Iraan, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, USA, Venemaa ja Euroopa Liit. Selle alusel piiras Iraan oma tuumaprogrammi ja vastutasuks tühistati riigile kehtinud majandussanktsioonid.

Trump suhtub leppesse kriitiliselt ja sarjas seda ka täna. Ta tõi taas esile, et leppes ei piirata Iraani ballistiliste rakettide programmi ega Iraani toetust relvarühmitustele Lähis-Idas.

Samuti hoiatas Trump Iraani oma tuumaprogrammi taaskäivitamise eest. «Võite selle kirja panna. Kui nad taaskäivitavad oma tuumaprogrammi, siis nende probleemid saavad olema suuremad kui ei kunagi varem,» lausus Trump.

Macroni visiidi üks eesmärke on veenda Trumpi, et ta hoiaks USA leppes ega nurjaks diplomaatide aastatepikkust tööd. Trump peab 12. mail uuesti otsustama, kas toetab USA püsimist leppes või on lepe tema hinnangul vastuolus USA riiklike huvidega.

Macron ütles ajakirjanikele, et vaatavad koos Trumpiga Iraani lepet laiemas piirkondlikus kontekstis, mis arvestab olukorda Süürias. «Meil on ühine eesmärk. Tahame tagada, et piirkonnas ei toimu eskaleerumist ja tuumarelvad ei levi. Peame nüüd leidma õige tee edasi,» lausus Macron.

Emmanuel Macron kiitis kohtumisel USA ja Prantsusmaa lähedasi suhteid. FOTO: RSSIL / Ron Sachs - CNP / MEGA/Scanpix

Prantsusmaa president kiitis kohtumisel ka kahe riigi lähedasi suhteid. «Ameerika esindab endast piiramatuid võimalusi minu riigile,» lausus Macron Trumpi juuresolekul. «Prantsusmaa jagab teie riigiga vabaduse ja rahu ideaali,» lisas ta.

Tema sõnul suudavad USA ja Prantsusmaa koos tegutsedes seljatada terrorismi ning piirata massihävitusrelvi Põhja-Koreas ja Iraanis.

«Ajalugu kutsub meid. See ärgitab meie rahvaid leidma meelekindlust, mis on meid juhtinud ka kõige raskematel aegadel... Prantsusmaal ja koos sellega ka Euroopal ja Ühendriikidel on kokkusaamine ajalooga,» lausus Macron.

Ta tõi esile, kuidas Prantsusmaa sõdis Ameerika revolutsiooni ajal George Washingtoni kõrval ning kuidas sellest sai kahe riigi koostöö kondikava.

Trump ütles omalt poolt, et suhe, mille ta Macroniga oma presidendiaja alguses lõi, on tõestus kahte riiki siduvast kestvast sõprusest. Ta tänas Macroni järjekindla partnerluse eest 14. aprillil Süürias toimunud raketirünnakus, mille korraldasid USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa.