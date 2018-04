Trump: Põhja-Korea peab loobuma oma tuumarelvadest

Ajakirjanik küsis Trumpilt, mida ta silmas peab, kui räägib «tuumarelvitustamisest». «See tähendab, et nad peavad loobuma oma tuumarelvadest. Väga lihtne,» lausus Trump ühisel pressikonverentsil Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

«Mul oleks väga lihtne sõlmida lihtne lepe ja kuulutada võitu. Ma ei taha seda teha. Tahan, et nad loobuksid oma tuumarelvadest,» ütles Trump.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un on öelnud, et on nõus arutama Trumpiga «tuumarelvitustamist», kuid Pyongyangi hinnangul tähendab see «Korea poolsaare tuumarelvitustamist», mis sisuliselt tähendab USA sõjaväe lahkumist Lõuna-Koreast.

Trump ütles, et Põhja-Korea liider Kim Jong-un on olnud väga avatud ja väga auväärne ning tahab kohtuda «võimalikult ruttu». «Meil on käimas väga head arutelud,» lausus Trump, kes peaks kohtuma Kimiga hiljemalt juuni lõpus. «Ta on tõesti olnud väga avatud, ma arvan - väga auväärne,» lisas Trump.

«Põhja-Korea on teinud aastate jooksul küll palju lubadusi, kuid selles positsioonis pole nad varem olnud,» ütles ta. «Meile on öeldud otse, et nad tahavad pidada kohtumist võimalikult ruttu... Arvame, et see on maailma jaoks hea asi... Eks selgub, kuhu see kõik viib,» lausus Trump.

Ta kordas oma seisukohta, et lahkub kõnelustelt Põhja-Koreaga, kui need pole viljakad. «Erinevalt eelmistest (USA) valitsustest lahkun mina laua äärest... Kuid arvan, et meil on võimalus teha midagi väga erilist,» rõhutas Trump.