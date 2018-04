Süüria saadik: Vene S-300 on juba kuu aega Süürias teenistuses

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles esmaspäeval Pekingis, et S-300 Süüriale tarnimise küsimus ei ole veel otsustatud. «Ma ei saa öelda, et see oleks otsustatud,» ütles Lavrov vastuseks ajakirjanike küsimusele.

Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman on öelnud, et Iisrael hävitab süsteemid S-300, mida Venemaa võib Süüriale tarnida, kui Damaskus peaks neid Iisraeli õhujõudude vastu kasutama. «Meie jaoks on tähtis, et kaitserelvi, mida venelased Süüriale tarnivad, ei pruugitaks meie vastu,» ütles Lieberman usutluses Iisraeli portaalile Ynetnews.