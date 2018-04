California kaalub Trumpi tõttu USAst lahkulöömist

Referendumil, mida kavandatakse 2020. aastaks, küsitaks hääletajailt, kas tuleks avada iseseisvumisläbirääkimised. Kui seda kannaks edu, korraldataks aasta hiljem uus hääletus, kus California valijad peaksid kinnitama soovi iseseisvuda.

Calexiti eestvõitlejatel on oktoobri keskpaigani, et koguda 365 880 registreeritud hääletaja allkiri.

California osariigi lipp. FOTO: wikipedia.org.

Calexiti liikumise Yes California kaasasutajate Marcus Ruiz Evans ja Louis J. Marinelli sõnul tõestaks teine hääletus, et californialased ei tee iseseisvumise üle nalja. «Hääletajad peavad tegema informeeritud otsuse California poliitilise tuleviku üle ja selleks on vaja aega ning dialoogi.»

«Calexit on vasakpoolne – oleme progressiivsed ja seetõttu ei meeldi meile (USA president Donald ) Trump,» ütles Evans. «Samas sisaldab Calexit mõningaid tõeliselt vabariiklaslikke tõekspidamisi, kaasa arvatud maksumaksja raha mõistlik kasutamine.»

Evansi sõnul on Calexiti toetajaski Trumpi võimuletulekust saadik neljakordistunud. Hetkel on neil umbes 44 000 liiget.

California on varemgi üritanud iseseisvuda, kuid selleks pole suudetud koguda vajalikke allkirju või ei ole taotlust rahuldatud.

Läinud aastal kukkus Calexiti sarnane üritus läbi, kui selgus, et selle juht Louis Marinelli elab Venemaal. Marinelli, kes on siiani üks liikumise toetajaid, tõdes, et reisib Venemaale ja on seal ka töötanud, kuid elab siiski Californias.