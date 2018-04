Video: vananemisvastast kreemi näpanud Madridi president astus tagasi

Hispaania peaministri Mariano Rajoy erakonda kuuluv Cifuentes on juba segatud skandaali seoses tema magistrikraadi ümbritsevate segaduste tõttu. Magistrikraadi omandas ta 2012.aastal King Juan Carlose ülikoolist (URJC). Väidetavalt ei käinud ta kunagi loengutes ega teinud eksameid. Kaheldakse, kas ta kunagi üldse väitekirja esitas või seda kaitses.

Madridi president väidab, et tegi kraadi omandamiseks kõik vajaliku ja süüdistab segadused ülikooli.

Kaadrid väidetavast poevargusest salvestati 2011. aasta 4. mail. Supermarket, kus need filmiti on Madridi regionaalassambleele, kus Cifuentes toona asespiikrina töötas, väga lähedal.

Cifuentesele lähedasel allikad kinnitasid, et isik videos on tema ja politseiallikad ütlesid, et poevargus leidis tõepoolest aset. Ametlik raport selle kohta aga puudub.