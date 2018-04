Iraani sõnumirakendus sai «surm Ameerikale» emotikoni

Soroushi-nimelise rakenduse näol on tegu riigiprogrammiga, mis peaks hakkama võistlema populaarse Telegrami sõnumirakendusega, mille tugevad julgeolekuseaded on teinud sellest sõnavabadust piiravates riikides levinud suhtlusvahendi.

Ajatolla ja teised kõrged ametnikud on teinud avalikult reklaami uuele rakendusele Soroush, millel on automatiseeritud tööriistakast ja mis on loodud võimalusega andmeid otse Telegramist üle kanda.