Makedoonia ja Kreeka on pühendunud nimetüli lahendamisele

"Me rääkisime mitmetest küsimustest kahe riigi vahel ja sealhulgas ka nimeprobleemist," ütles Nimetz pärast kõnelusi Kreeka välisministri Nikos Kotziase ja Makedoonia välisministri Nikola Dimitrovi vahel.

"Tegemist oli väga pingelise vestlusega, kuid mõlemad pooled kinnitasid, et on pühendunud lahenduse leidmisele. Protsess jätkub lähinädalate jooksul," sõnas USA veterandiplomaat ajakirjanikele.

Kreeka vastuseis Makedoonia nime kasutamisele juba ajast, mil see Balkani riik 1991. aastal iseseisvus, on takistanud Skopje pürgimusi ühineda Euroopa Liidu ja NATO-ga.

Nimetz ütles läinud kuul pärast kõnelusi välisministritega, et on "tuleviku osas endiselt optimistlik", kuigi lahenduseta on veel raskeid küsimusi.