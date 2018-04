Macron: Trump võib Iraani tuumaleppe siiski hüljata

Pärast vestlusi USA presidendi Donald Trumpiga ütles Macron, et tema arvates loobub Trump sellest sisepoliitilistel põhjustel. Macron toonitas sealjuures, et tal puudub Trumpi kavatsuste kohta kindel info.

«Mul ei ole mingit siseinfot selle kohta, mida Trump lepingu osas otsustab,» kinnitas Macron ajakirjanikele. President tõdes siiski, et Trumpi väljaütlemised selles osas erilist lootust ei anna.

Prantsusmaa riigipea teatas eile USA kongressile, et Iraanil ei lubata kunagi tuumarelva välja töötada.

«Meie eesmärk on selge,» lausus Macron oma riigivisiidi viimasel päeval seadusandjatele peetud kõnes. «Iraan ei omanda kunagi tuumarelva. Mitte praegu. Mitte viie aasta pärast. Mitte kümne aasta pärast. Mitte kunagi.»

Iraan on 2015. aastal ÜRO Julgeolekunõukogu viie alalise liikme ja Saksamaaga sõlmitud leppe muutmise välistanud.

Trump on seda lepet korduvalt teravalt kritiseerinud.

USA president ütles alles teisipäeval, et Iraani tuumalepe on katastroof ja hullumeelsus. Ta tõi taas esile, et leppes ei piirata Iraani ballistiliste rakettide programmi ega Iraani toetust relvarühmitustele Lähis-Idas.