Venemaa levitab lavastatud filmiga Süüria keemiarünnakust libauudiseid

Pervõi Kanal lasi pärast USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa ühist raketilööki eetrisse uudise, milles väideti, et arvatavasti 7. aprillil toimunud keemiarelvarünnak Doumas oli lavastatud ning lääne meedia ja poliitikud ignoreerivad selget tõestusmaterjali.

«Tõestusmaterjalina» kasutati väidetavaid tunnistajate ütlusi, mis pidanuks näitama, et keemiarünnaku toimumine oli lavastatud. Selle jaoks anti eetrisse 2016. aastal valminud Süüria režissööri Humam Husari lühifilmi kaadritagust materjali.

Uudisteagentuuri Reuters kohaselt on Husari filmi näol tegu ümberjutustusega keemiarünnakust mässuliste kontrolli all olnud Ghouta linnale 2013. aastal.

Washington on süüdistanud rünnakus president Bashar al-Assadi režiimi.

Husari filmi kaadreid kasutati ka Vene meediamoguli Dmitri Kiseljovi iganädalases uudistesaates.

Jutustaja hääl väidab, et kriitiline tõendite hulk viitab sellele, et välisluureteenistused lavastavad Süüria kohta käivaid videomaterjale, et Assadi demoniseerida.

Selle järel näidati kaadreid mehest, kes väidab, et näitlejaid juhendati käituma nagu neil oleks keemiarünnakule viitavad sümptomid.

Uudistesaadetes ei märgitud kordagi, et stseenid on osa lavastusest või et tegemist on Husari filmist võetud kaadritega.

Husari kinnitas telefoniintervjuus RFE/RL-ile, et videos näidatud mees on tõepoolest näitleja, nagu paljud teisedki kaadris nähtud isikud.

«Mulle on oluline, et maailm teaks, et see on lavastatud teos. See ei lavasta või võltsi keemiarünnakuid,» selgitas Husari. «Kui me seda 2016. aastal tegime, rääkisime sellest avalikult ega peitnud seda.»

Husari nimetas oma filmi ärakasutamist Vene meedia poolt odavaks ja kahtlaseks sammuks, öeldes, et tegelike keemiarünnakute toimumist tõestavad paljud pealtnägijad ja hulgaliselt videomaterjali.