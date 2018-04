Mis toimub Korea liidrite ajaloolisel kohtumisel?

Tegu on kahe riigi liidrite esimese kohtumisega 2007. aastast alates, mis loob pinnase aastakümnete märkimisväärseima diplomaatilise kohtumise jaoks Kimi ja USA riigipea Donald Trumpi vahel.

Milline on kohtumise kava?

Spekuleeritakse, et Kimi saadab ka tema abikaasa Ri Sol-ju, kes viibis temaga ka eelmisel kuul toimunud Pekingi visiidil, mis oli esimene Põhja-Korea riigijuhi võimuletulekust 2011. aastal alates.

Pärast lõunapausi istutavad Kim ja Moon puu, kasutades selleks mulda, mis on toodud Lõuna-Koreas asuvalt Halla mäelt ning Põhja-Koreas asuvalt Baekdu mäelt.

Lisaks on Panmunjomi koosolekuruumi kaunistamisel ja toiduvalikul pandud suurt rõhku sümboolikale.

Päevakorras on kolm põhiteemat: Korea poolsaare denukleariseerimine, kahepoolsete suhete parandamine ja ametliku rahulepingu saavutamine. Korea sõda lõppes 1953. aastal vaherahuga, seega on kaks Koread tehniliselt võttes endiselt sõjajalal.

Eelmisel nädalal teatas Moon, et Põhja-Korea loobus oma kauasest nõudmisest, et denukleariseerimise saavutamiseks peavad Ameerika Ühendriigid oma väed Lõuna-Koreast ära viima.

Laupäeval teatas Kim, et Põhja-Korea ei kavatse enam relvakatsetusi läbi viia.

Analüütikute sõnul ei ole Kimi avaldused siiski kuigi tõenäolised ning Põhja-Korea ei kavatse oma tuumarelvadest loobuda. Samuti ei ole teada, kui palju tuumarelvasid riigil on või kus nad asuvad.

Ühendriikide jaoks saab Korea riigijuhtide kohtumine lakmuspaberiks Kimi ja Trumpi kohtumisele mais või juunis. Lisaks on läbirääkimised väga olulised ka Jaapanile ja Hiinale.

Tokyo on väljendanud muret, et on kohtumiselt kõrvale jäetud ning ilma Jaapani osaluseta võidakse sõlmida leping, mis jätab Põhja-Koreale lähimaa- ja keskmaaraketid, millega riik suudaks endiselt Jaapanit tabada.