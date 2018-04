Briti saadikud plaanivad avalikustada maksuparadiiside vara omanikud

Eelnõu pooldajad arvavad, et maksuparadiisides kujunenud kasusaaja saladus võimaldab rahapesu, mis soodustab korruptsiooni, kuritegevust ja ahistamist teistes riikides, kaasa arvatud Venemaal. Eelnõu esitas opositsioonis olev Tööpartei.

Võimuloleva Konservatiivse Partei saadik Andrew Mitchell ütles, et eelnõu on teiste seas valmis toetama 19 tema erakonnakaaslast ja see võimaldab ületada valitsuse vastuseisu.

«Proua Theresa May juhib praegu maailma selle poole, et see seisaks vastu Venemaa katsetele esitada väljakutse rahvusvahelistele normidele. Kuid kui ta soovib oma lubadused täita, peab ta tagama, et räpane raha, millest rahastatakse kõige hullemaid rikkumisi, ei saaks ilmuda kusagil maailmas Suurbritannia lipu all,» ütles saadik.

Briti meretagused valdused suhtuvad Londoni katsetesse suurendada vara läbipaistvust tõrksalt. Briti valitsus on seni olnud seisukohal, et see ei saa valduste valitud valitsusi otseselt sundida.

Muu hulgas ei ole meretagused valdused erinevalt Suurbritanniast avalikustanud neis registreeritud juriidiliste isikute tegelikku identiteeti. Seda teavet saavad vaid teiste riikide maksu- ja korrakaitseametid päringute alusel.

Uudisteagentuuri Interfax andmeil on enim Vene juriidilisi isikuid registreeritud Küprosel, Seišellidel ja Briti Neitsisaartel. Hulk Vene ettevõtete omanikke on ka Bahama saartel ja Gibraltaril.

Suurbritannia kaitseminister Gavin Williamson ütles, et Suurbritannia võimud on Briti-Vene endise topeltagendi mürgitamise tõttu andnud välja orderid kahtlast päritolu Vene omandi arreteerimiseks Suurbritannias.

Suurbritannia uus seadus kuritegeliku raha kohta kohustab kodanikke selgitama oma 50 000 naela väärtust ületava vara päritolu ja lubab riigil selle ebaselguse puhul varad võõrandada.