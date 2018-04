Armeenia parlament arutab peaministri valimist 1. mail

Armeenia peaminister Serž Sargsjan astus meeleavaldajate survel tagasi 23. aprillil. 30. aprill ja 1. mai on Armeenias vabad päevad ning parlament koguneb taas alles 2. mail.

Praeguseks on oma peaministrikandidaadi esitanud ainult opositsioonierakond Elk. Nende kandidaat on opositsiooniliider Nikol Pašinjan.

Armeenia endine president ja peaminister Serž Sargsjan teatas esmaspäeval, pärast 11 päeva tema võimu vastu kestnud proteste, et astub peaministri kohalt tagasi. Tema asemel sai peaministri kohusetäitjaks senine asepeaminister Karen Karapetjan.

«Me ei luba võimudel meie võitu röövida,» ütles Pašinjan toetajatele eile hommikul. «Iga päev saab meid olema rohkem, kuni võim on meie.»

Teisipäeva õhtul ütles Pašinjan videopöördumises toetajatele, et opositsioon ei saa lubada Vabariikliku Partei võimulejäämist, sest probleem ei olnud ainult Serž Sargsjan, vaid kogu Vabariklik Partei.

Opositsioonijuhi hinnangul peab uueks peaministriks saama rahva kandidaat ning ta on öelnud, et on valmis rahva nõudmisel hakkama peaministriks.