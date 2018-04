Austrias peeti maskiga leukeemiapatsient burkakeelu alusel kinni

26-aastane Valentini-nimeline mees peeti kinni eelmisel teisipäeval Viinis. Arstid olid andnud mehele korralduse kanda maski, et kaitsta keemiaravi tõttu nõrgenenud immuunsussüsteemi.

«Esimene asi, mida minult küsiti, oli, kas ma räägin saksa keelt või olen välismaalane,» sõnas Valentin. «Kui ma selgitasin, et olen Viinist pärit, rahunesid asjad pisut maha. Aga nad ei olnud mu näokattega rahul.»

Politsei selgitas, et maski kandmine on vastuolus seadusega ja selle eest on määratud 80 euro suurune trahv.