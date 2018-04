Eksperdid: kuuldused Põhja-Korea maa-aluse tuumarajatise varingust on valed

Hiina seismoloogid teatasid eile, et Põhja-Korea maa-aluste tuumakatsetuste rajatis Punggye-ris varises eelmisel aastal tugeva pommiplahvatuse mõjul osaliselt sisse ja on nüüd kasutuskõlbmatu.

Middlebury strateegiliste uuringute instituudi teadur Jeffrey Lewis seadis need väited kahtluse alla: «Mägi ei varisenud kokku, samuti pole mingeid tõendeid, et seda (tuumarajatist) ei saaks kasutada.»

Enne Põhja- ja Lõuna-Korea riigijuhtide homset kohtumist teatas Kim Jong-un, et Punggye-ri katsepolügoon suletakse. Skeptikud on spekuleerinud võimalusega, et katserajatis on muutunud lihtsalt kasutuskõlbmatuks.