Leedu energeetikaminister: Nord Stream 2 ohustab EL-i solidaarsust

«Nii Leedu kui Ukraina on saanud tunda, mida selline energiasõltuvus tähendab ning milline on selle hind riigile ja tarbijatele. Nord Stream 2 ohustab mitte üksi energialiidu aluspüüdlusi, vaid EL-i liikmesriikide solidaarsust,» ütles Vaičiūnas pressiavalduses.

Projekt Nord Stream 2 on pälvinud hulga Euroopa riikide, sh Leedu, Poola ja Taani pahameele. Need riigid peavad seda mitte äri, vaid poliitiliseks projektiks ja usuvad, et selle eesmärk on kahjustada Ukrainat ja lõhestada Euroopa. Venemaa loodab viia projekti ellu 2019. aastaks, mil lõppeb Ukraina gaasitransiidileping.