Mattis: USA valitsus pole Iraani tuumaleppe kohta otsust veel teinud

«Saan teile kinnitada, et JCPOA-st (ühine kõikehõlmav tegevuskava - tuumalepe) taganemise kohta pole tehtud ühtegi otsust,» ütles Mattis senati relvateenistuste komitees. «Arutelud jätkuvad rahvusliku julgeoleku personali ja nende seas, kelle ülesanne on presidendile nõu anda.»

Trump peab lepet Ühendriikidele ebasoodsaks ja on ähvardanud sellest taganeda, kui selle muutmises 12. mai tähtajaks kokkuleppele ei jõuta.

Mattis on varem leppele toetust avaldanud, kuid neljapäeval ta seda ei teinud.

«Leppe juures on aspekte, mida saaks parandada. Me töötame praegu selle kallal oma Euroopa liitlastega ning otsust selle kohta, kas me saame seda leppesse jäämiseks piisavalt parandada, veel ei ole,» ütles USA kaitseminister.