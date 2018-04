Trump: kohtumiseks Kimiga on kaalumisel kolm või neli kuupäeva

«Meil on langetada otsus kolme või nelja kuupäeva ja viie asukoha vahel. Seda valikut kitsendatakse,» ütles Trump usutluses telekanalile Fox News.

Ühendriikide riigipea on varem öelnud, et tema kohtumine Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga toimub mais või juuni algul.

Homme peavad Panmunjomi piirikülas kahe Korea vahelises demilitariseeritud tsoonis oma esimese tippkohtumise Kim ja Lõuna-Korea president Moon Jae-in.

Pärast pingeterohket 2017. aastat Korea poolsaarel on tänavu aset leidnud ootamatu diplomaatiline sula Põhja- ja Lõuna-Korea ning Pyongyangi ja USA vahel. Stalinistlik riik teatas laupäeval, et peatab tuuma- ja raketikatsetused ja sulgeb tuumapolügooni riigi põhjaosas.

«Võib juhtuda, et ma kõnnin lugupidaval moel kiiresti kohtumiselt välja, aga võib juhtuda ka, et tippkohtumist üldse ei toimugi. Kes teab?» ütles Ühendriikide riigipea vastuseks Foxi küsimusele tippkohtumisega seotud ootuste kohta. «Ma saan öelda teile praegu seda, et nad tahavad kohtuda.»

Trumpi sõnul on tema valitsuse diplomaatilised saavutused suhetes Põhja-Koreaga ületanud ootusi. «Ma saan öelda seda: kui ma ametisse astusin, arvati, et meie vahel puhkeb tuumasõda. Nüüd ütlevad nad: «Vau, tundub, et see aetakse joonde,»» lausus ta.

USA riigipea märkis ka, et Luure Keskagentuuri (CIA) direktori Mike Pompeo hiljutise Pyongyangi-visiidi käigus ei olnud kohtumist Kimiga esialgu kavas. «Meil on rabavaid fotosid nende kohtumisest ja sellest, kuidas nad räägivad. Ma tahaksin neid avaldada, kui saaksin. See oli midagi enamat kui lihtsalt teretamine. Nad rääkisid ja ta (Pompeo) rääkis ka oma Põhja-Korea kolleegidega. Neil oli suurepärane kohtumine,» ütles ta.