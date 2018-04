USA senat kinnitas Pompeo välisministriks

Eelmine välisminister Rex Tillerson lahkus ametist 13. märtsil ning sestsaadik on välisministri kohuseid täitnud asevälisminister John Sullivan.

Senat jõudis Pompeo ametisse kinnitada päev enne NATO välisministrite kohtumist Brüsselis, mis tähendab, et senine CIA direktor jõuab kohtumisele. Ühendriikide välisministeerium oli jõudnud juba pressiteates teatada, et riigi delegatsiooni kohtumisel juhib Sullivan.

Kuigi Pompeo on üks praeguse presidendi lähedasemaid usaldusisikuid ning ta on etendanud CIA direktorina tähtsat rolli Trumpi 14 kuud vana administratsiooni välispoliitilistes otsustes, heidavad enamik demokraate ja mõned vabariiklased talle ette liiga sõjakaid ja käremeelseid seisukohti terves reas küsimustes.

Märtsi lõpus külastas ta salaja Põhja-Koread, et valmistada ette stalinistliku riigi liidri Kim Jong-uni ja Trumpi kohtumist, mis peaks toimuma mais või juuni algul.

Demokraadid on rünnanud Pompeo sõjakaid avaldusi, mis on nende hinnangul vastuolus tema võimaliku tulevase töökohaga välisministeeriumi eesotsas. Samuti on nad heitnud CIA direktorile ette moslemi- ja gei-, lesbi- ja transseksuaalide kogukonna vastaseid avaldusi.