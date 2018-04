Soome president: rahvusvaheline kogukond ei ole heas seisus

«Suutmatus jõuda ühiste lahendusteni on selgelt näha,» ütles ta neljapäeval diplomaatidele antud lõunasöögil presidendilossis.

Niinistö sõnul on seda suutmatust näha nii ÜRO Julgeolekunõukogus kui muudeski institutsioonides.

«Meie ülesanne nende institutsioonide liikmetena on need toimima saada. Ja need saavad toimida vaid juhul, kui hakkame pidama end kogukonnaks, kus koostöö annab kõigile midagi,» märkis president.