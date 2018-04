Macron: terrorism toitub inimkaubitsemisest, uimastitest ja relvadest

Prantsuse kõrgeim terroritõrjeprokurör François Molins ütles varem, et Prantsuse julgeolekuteenistused on tuvastanud 416 IS-i prantslasest doonorit ja 320 rahakogujat peamiselt Türgis ja Liibüas, kes saatsid summad edasi džihadistidele.

Kuigi IS on kaotamas sõda Süürias, hoiatavad eksperdid, et nende ideoloogia elab edasi. Osa terrorismieksperte, näiteks Peter Neumann Londoni King's kolledžist, on väitnud, et võitlus terroriorganisatsioonide rahastamise vastu on olnud alates 2001. aastast ebaefektiivne.