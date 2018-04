USA senati komisjon andis heakskiidu Muellerit kaitsvale eelnõule

«Nad peavad Ühendriikide presidendi vastu nõiajahti,» sõnas Trump täna hommikul telekanalis Fox News asja kommenteerides. «Ma olen oma justiitsministeeriumis väga pettunud.»

Valge Maja on korduvalt väitnud, et Trumpil on õigus Mueller vallandada. Hiljuti on presidendi retoorika eriuurija vallandamise osas muutunud üha jõulisemaks.

Nii demokraatide kui vabariiklaste esindajad on hoiatanud, et Muelleri vallandamine tekitaks põhiseadusliku kriisi. Üha enam seadusandjaid toetab Muellerit kaitsvat eelnõu.

Eile võttiski senati justiitskomisjon häältega 14:7 vastu eelnõu, mis kaitseb Muellerit ilma põhjuseta vallandamise eest.

Komitee juhtiv demokraadist senaator Patrick Leahy säutsus täna hommikul Twitteris, et Trumpi sõnelemine õõnestab õigusriiki ning et Trump on juba sekkunud justiitsministeeriumi töösse rohkem kui ükski president Richard Nixonist alates.

Pole teada, kas senati esimees Mitch McConnell lubab eelnõud senati täiskogul hääletusele panna, sest on avaldanud varem arvamust, et Mulleri kaitsmine on mõttetu, kuna ei usu, et Trump võiks Muelleri vallandada.

Senati justiitskomisjoni esimees vabariiklane Charles Grassley. FOTO: CHIP SOMODEVILLA / AFP