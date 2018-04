Mehhiko räppar lahustas kartelli käsul tapetud õpilaste kehasid happevannis

Uurijad usuvad, et röövijad peksid Gastelumi ülekuulamiste käigus surnuks ja otsustasid siis ka ülejäänud kaks tudengit tappa. Surnukehad viidi teise majja ja visati happevanni, et asitõenditest vabaneda.

Gutierrez on seni üks kahest inimesest, kes on kuritööga seoses vahistatud. Räppari Youtube`i kanalil on üle 125 000 jälgija ning tema videotel on miljoneid vaatamisi.