Venelased trollivad jalgpalli MM-i tunnuslauset

Vene rahvusmeeskonna mäng on olnud pehmelt öeldes kõikuv, viimati korjati rahvusvahelisel turniiril alagrupis vaid üks punkt ja meeskond on rahvuskoondiste tabelis kõigi aegade madalaimal 66. kohal.

Seetõttu leidsid ka paljud sotsiaalmeediakasutajad, et kübeke huumorit ja irooniat kuulub igati asja juurde.

«Mis on surnud, ei sure iial,» pakkus üks internetikasutaja võistkonna tunnuslauseks. Tema alternatiivne valik oli: «Tähtis on osavõtt».