Korruptsioonis kahtlustatavalt Läti keskpankurilt varastatud seif leiti metsast

Pistise võtmises kahtlustatava Rimšēvičsi advokaat Saulvedis Vārpiņš kinnitas BNSile, et seif leiti, kuid lisas, et ei saa rohkem detaile avaldada. Politsei keeldus asja kommenteerimast kuniks eeluurimine kestab.

Veebruaris murti sisse Rimšēvičsi Riia lähistel asuvasse majja ning varastati ülakorrusel asunud seif – rööv viidi läbi kümne minuti jooksul, nimelt läks turvafirmal just nii kaua, et sündmuspaigale jõuda. Nädal enne röövi otsisid Rimšēvičsi kodu läbi Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) ametnikud.

Keskpankuri advokaat on varasemalt öelnud, et seif sisaldas ilmselt materjale, mida oleks saanud kasutada Rimšēvičsi süütuse tõestamiseks. Samuti on ta varasemalt märkinud, et tõenäoliselt teadsid röövlid seifi täpset asukohta.

Pärast röövi ütles Rimšēvičs, et seif sisaldas perefotosid ja videosid. «Ma ei hoia kodus seifis miljoneid,» sõnas ta.

Rimšēvičs on uurimise all seoses kahtlusega, et ta nõudis ja võttis vastu üle 100 000 eurose pistise.