Sadakond salatit söönud inimest on USAs nakatunud kolibakteriga

Kokku kümmet inimest on bakteriga kokkupuute tõttu tabanud neerupuudulikkus ning haiglas viibib 46 inimest. Surmajuhtumitest pole seni siiski teatatud.

CDE on oma uurimises jõudnud järeldusele, et inimesele ohtliku kolibakteri puhang sai alguse Yuma piirkonnast Arizona osariigis ning amet on soovitanud inimestel mitte süüa ega osta sealt kandist pärit Rooma salatit.