Türgis vahistati üle 60 gülenistliku kosjakontoriga seotud inimese

Gülen eitab igasugust seotust riigipöördekatsega. Türgi valitsuse väiteid, et tema toetajad peavad kosjakontorit, pole ta kommenteerinud.

ÜRO andmeil on Türgi võimud putšikatse järel vahistanud 160 000 inimest ning peaaegu sama palju avalikus teenistuses töötanuid on vallandatud. Vaid 50 000 kinnipeetule on esitatud ametlik süüdistus.