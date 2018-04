Prantsusmaa ja Saksamaa tahavad esitada ühise eurotsooni reformiplaani

«Me usume, et me oleme suutelised leidma järgmiseks ülemkoguks juunis kompromissi Prantsusmaa ja Saksamaa vahel,» ütles Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire täna ühisel pressikonverentsil oma Saksa kolleegi Olaf Scholziga pärast Euroopa Liidu eesistuja Bulgaaria pealinnas Sofias peetud kõnelusi.

«On absoluutselt tähtis, et Prantsusmaa ja Saksamaa lepiksid küsimustes kokku,» ütles Scholz, kinnitades soovi esitada ühine reformiplaan.

Endise Hamburgi linnapea Scholzi sõnul sõidab Le Maire talle peagi Berliini külla, et pidada maha tõsine töökohtumine.

Euroopa Liidu liidrid on lubanud esitada juunis korraldatavaks kohtumiseks mitmeid reforme hõlmava kava, mis Prantsusmaa sõnul on hädavajalik Euroopa jaoks Brexitiga kaasnevatest tagasilöökidest toibumiseks.

Eurotsooni rahandusministrid on mitu kuud arutanud ettepanekuid, kuid kõnelused ei ole kuhugi viinud.

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni suured ambitsioonid eurotsooni jaoks on juba osaliselt kõrvale heidetud, sealhulgas idee eurotsooni rahandusministri ametikoha loomisest.

«Tõde on see, et meil hakkab aeg otsa lõppema,» hoiatas Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis eile, kutsudes leidma kompromisse.