Hispaanias protestiti seksuaalkurjategijate liialt leebete karistuste pärast

Raevunud protestijad on kogunenud tänavatele juba kolmandat päeva järjest pärast vastuolulist kohtuotsust.

Alustatud on internetipetitsiooniga otsuse teinud kohtunike ametist tagandamiseks ja see oli laupäevaks kogunud 1,2 miljonit allkirja. Hukkamõistuga on ühinenud mitmed mõjukad usuühendused.