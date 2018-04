Nicaraguas jätkusid valitsusvastased meeleavaldused

Proteste juhtivad üliõpilased on lubanud jätkata meeleavaldusi kuni president Daniel Ortega ja tema naine, asepresident Rosario Murillo, võimult lahkuvad.

Valitsusvastastel meeleavaldustel on Nicaragua Inimõiguskeskuse (CENIDH) hinnangul surma saanud vähemalt 63 inimest. Veel 15 on kadunud ja 160 on saanud vigastada.