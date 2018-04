Istanbuli uue lennujaama ehitusel on surma saanud üle 30 inimese

Istanbuli uue lennujaama ehitamine on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani jaoks oluline maineprojekt ning ehitisest peaks saama üks maailma suuremaid, kui mitte suurim lennujaam. Lennujaam on kavas avada tänavu hilissügisel, kuid ehituse jaoks oli ette nähtud vaid neli aastat, mis on tinginud ka kiirustamise.

Nüüd, pärast kümnete töötajate surma, on ametiühingud asunud kritiseerima töötingimusi lennujaama ehitusel ning nõuavad olukorra parandamist.

«Kogu meeskond alates juhtidest kuni lihttöötajateni on silmitsi uskumatu tootmissurvega,» rääkis valitsuskriitilise ametiühingu Dev-Yapi-Iş juht Özgür Karabulut. Tema sõnul on suurem osa surmaga lõppenud õnnetusi juhtunud just kiirustamise tõttu ning valitsus peaks pöörama rohkem tähelepanu tööliste ohutuse tagamisele.

Ametiühingute andmeil on lennujaama ehitusel seni surma saanud vähemalt 32 töölist, kuid ilmselt on neid tegelikult rohkem. Karabuluti sõnul on enamasti põhjuseks kukkumine kõrgusest või õnnetused ehitusprügi vedavate sõidukitega.

Türgi valitsus on kinnitanud 27 inimese surma ehitusplatsil. Ametiühingute etteheited lükkavad võimud tagasi.

Lennujaama ehitusel töötab üle 30 000 inimese. Kopp löödi maasse 2014. aasta juunis ning lennujaam peaks avatama tänavu 29. oktoobril, Türgi rahvuspühal.