Rootsi kaitsevägi on hädas noortele ajateenistuse kohustuslikkuse selgitamisega

Vähesed mõistavad, mida tähendab kohustus täita ajateenistusse kutsumise dokumente ning üksjagu on neidki, kes lihtsalt unustavad ajateenistusse tulla, vahendas Rootsi Raadio uudisteportaal.

«Meile tundub, et valitseb arusaamatus selle osas, mida kohustus üldse tähendab – et seaduses on ette nähtud teatud ulatuses sund. Noored pole harjunud, et neil on kohustusi ja ajateenistuse puhul tuleb väga selgelt esile, et neil on kohustus teha teatud asju,» selgitas värbamisteenistuse pressiesindaja Sofie Engström.

Küsitlused näitavad, et noored teavad, et neil on kohustus täita ajateenistusse kutsumise dokumendid ning ilmuda kohale, kui nad kutsutakse lõpuks aega teenima, kuid vähesed mõistavad, et tegu on sunniga ja kohustuste mitte täitmise korral on ette nähtud karistusmeetmed, rääkis Engström.

Et olukorda parandada, on kaitseväe värbamisteenistus ehitanud Facebooki vestlusrakendusse oma juturoboti.

«See ei ole arutelu, mis käiks iga päev ümber söögilaua,» põhjendas Engström. «Me näeme, kus meie sihtgrupp on ja kus nad liiguvad, suhtlevad ja esitavad oma küsimusi. Tihti on see just selles keskkonnas. Sellepärast tahame olla valmis seal küsimusi kuulama ja neile vastama.»

Ajateenistusse tuleku kutsele vastates peavad noored täitma küsimustiku oma tervise ja hariduse kohta. 90 protsenti ajateenistuskohuslastest ka teeb seda, kuid mullu välja saadetud 90 000 kutsest jättis umbes 6000 1999. aastal sündinud noort sellele reageerimata. Nemad riskivad 2500 Rootsi krooni (240 eurot) suuruse trahviga.