KOHALIK VAADE. Armeenia poliitiline ajamasin

Astu ajamasinasse, mine kaks nädalat tagasi ja küsi tänavatel inimestelt, kui suureks hindaksid nad tõenäosust, et kümnendi jooksul Armeeniat valitsenud Serž Sargsjan astub tagasi, võimuerakond on tibusammu kaugusel täielikust kollapsist ja opositsionäär Nikol Pašinjanist saab kõige suurema toetusega kandidaat Armeenia peaministri kohale. Kindel oleks, et inimesed naeraksid ja läheksid edasi, vaadates sind kui halba koomikut.