Leedu peaministri nimega libakontode alt pakutakse Facebookis laenu

«Selgub, et olen langenud «Aafrika printside» või teiste sarnaste petiste sihtmärgiks. Olen saanud mitmelt kolleegilt küsimusi seoses «Saulius Skvernelise» kontodega, millelt inimesed saavad kutseid ühineda laenusüsteemidega, millega mina Leedu peaministrina olen väidetavalt liitunud,» teatas Skvernelis oma ametlikul sotsiaalmeedia kontol.

«Kinnitan, et need eri ettepanekutega kontod on libakontod. Ärge laske end petta!» lisas Leedu valitsusjuht.