Juncker: Euroopa peaks taastama suhted minu sõbra Putiniga

«Minu sõber Vladimir Putin – me oleme olnud sõbrad aastaid, aga praegu ei saa ju öelda, et Putin on su sõber – oli väga ebameeldivalt üllatunud, kui president [Barack] Obama ütles [2014. aastal Haagis], et Venemaa on kõigest piirkondlik jõud,» lausus Juncker Hollandi päevalehele Trouw.

«Kui on midagi, mida Venemaa pole, siis on see piirkondlik jõud. Me peame õppima venelastega rääkima kui endasugustega, kui võrdsetega,» lisas Euroopa Komisjoni president.

Juncker rõhutas Venemaaga suhete taastamise olulisust ning avaldas arvamust, et Euroopa julgeolekust ei saa rääkida ilma Venemaad kaasamata. «Venemaa on oluline tegija. Ei ole mingit julgeolekuarutelu Euroopas ilma Venemaata. Mulle ei meeldi praegune külma sõja retoorika.»

Juncker hoiatas ka intervjuus, et Euroopa mõjujõud maailmas on kahanemas, samas kui mitmete suurriikide oma on kasvamas.

«Me eurooplased kipume arvama, et oleme maailma valitsejad,» vahendas Politico tema sõnu Hollandi meediale. «Me unustame, et oleme väike ja nõrk osa universumist. Me kaotame majanduslikku jõudu. Me oleme aeglaselt kuid kindlalt langemas 25 protsendilt maailma kogutoodangust 18–16 protsendile.»