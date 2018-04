Afganistanis hukkus rünnakus NATO konvoile 11 last, viis NATO sõdurit sai haavata

Kandahari provintsi politseiülema esindaja Matiullah Helal ütles, et Damani piirkonnas korraldatud autopommirünnakus sai haavata 16 inimest, nende seas viis NATO sõdurit, üheksa tsiviilisikut ja kaks politseinikku.

Kandahari kuberneri esindaja Said Aziz Ahmad Azizi ütles, et haavatute seas on viis Rumeenia sõdurit.