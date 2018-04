«Vene keelt tohib rääkida ainult kodus»: telekanal ARTE valas Läti poriga üle

Tuntud Prantsuse-Saksa telekanal ARTE näitas oma vaatajatele filmi, milles Läti elu räigelt mustatakse, räägiti saates «Nekā personīga». Filmis väidetakse, et Lätis on lubatud vene keeles rääkida ainult kodus, kuid avalikes kohtades on see keelatud, samuti olevat vene keele liiga sagedase kasutamise eest ette nähtud rahatrahv. Läti võimud on olukorra sellisest käsitlusest hämmingus, vahendab portaal Rus.tvnet.lv.