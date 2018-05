Pompeo: Iisraeli luurematerjalid Iraani kohta on ehtsad

Pompeo kohtus Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga pühapäeval Iisraeli sõjaväe peakorteris, kus talle materjali tutvustati.

"Me oleme teadnud sellest materjalist juba mõnda aega ning loomulikult arutasime selle materjali üle ka eile, kui me koos olime," ütles Pompeo ajakirjanikele lennukis.

"See on miski, mis on olnud töös juba mõnda aega. Ma tean, et inimesed on seadnud nende dokumentide ehtsuse kahtluse alla. "Ma võin kinnitada teile, et need dokumendid on tõelised, need on ehtsad," lausus Pompeo ajakirjanikele lennukis.

Küsimusele, kas Ühendriigid on juba enne 2004. aastat teadnud Iraani salajase tuumarelvaprogrammi nimega Projekt Amad olemasolust, vastas Pompeo: "See on osaliselt õigus. Amadi programm lõppes umbes detsembris 2003, jaanuaris 2004.

"On korrektne öelda, et teadmine sellest ... et see fakt on olnud teada juba mõnda aega, kuid ilmnenud on tuhandeid uusi dokumente ja uut informatsiooni," lisas ta.

"Me uurime seda endiselt, endiselt on teha palju tööd, et tuvastada selle ulatus ja mastaap, kuid on selge, et programmi kohta on olemas uut teavet."

2015. aastal Iraaniga sõlmitud tuumaleppe pooldajad on öelnud, et Netanyahu luureandmed puudutavad üksnes Iraani kunagist programmi ega tõesta 2015. aasta leppe rikkumist.

Kuid Pompeo sõnul on sellel praeguses debatis teatav väärtus.

"Ma arvan, et see näitab programmi ulatust ja mastaapi, ning teeb selgeks, et kui mitte enamat, siis on Iraani võimud jätkanud oma rahvale valetamist," lisas ta.

"Iraanlased on järjekindlalt võtnud positsiooni, et neil pole kunagi sellist programmi olnud. See näitab, et kõik jutud sellise programmi puudumisest on valed."

Pompeo sõnul tuleb Trumpil selgusele jõuda, kas Ühendriikide seisukohast on Iraan lepet rikkunud. Ta lisas, et USA analüütikud ja tõlgid töötavad endiselt pingsalt Iisraeli avalikustatud luureandmete kallal.