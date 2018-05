Pašinjan: Armeenia peab taastama sõjalise tasakaalu Aserbaidžaaniga

«Armeenia sõjalised kulutused peavad vastama piirkondlikule olukorrale. Ma usun, et Armeenia peab suurendama oma sõjalisi kulutusi,» ütles Pašinjan. «Me peame taastama sõjalise tasakaalu Aserbaidžaaniga.»

Eile ajakirjanikega kohtudes ütles Pašinjan, et Armeenia vajab Aserbaidžaaniga suhete stabiilsemaks muutmiseks tugevat sõjaväge.

«Aserbaidžaan ajab ebakonstruktiivset ja agressiivset poliitikat. Meie ülesanne on tugevdada sõjaväge, kõrgendada lahinguvalmiduse taset. See on ainus viis Aserbaidžaani tagasisaamiseks konstruktiivsesse sängi,» teatas Pašinjan.