Iisrael lajatas Iraani pihta rängad süüdistused

Peaministri sõnul avastas Iisrael hiljuti 55 000 dokumenti ja 183 CD-plaati, mis on seotud Iraani «tuuma-arhiiviga». Tema hinnangul viis Iraan tuumarelvad salajasse kohta ning rikkus 2015. aastal sõlmitud tuumalepet.

Peaministri avaldus tuli pärast kohtumist USA uue välisministri Mike Pompeoga. Endine Luure Keskagentuuri (CIA) direktor Pompeo ei varjanud, et Netanyahuga dokumente ka arutati ja väitis, et USA teadis neist juba aastaid tagasi. Samas tunnistas Pompeo, et paljud dokumentidest olid uued ning kinnitas nende ehtsust.