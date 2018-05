Lõuna-Korea taotles ÜRO kinnitust tuumapolügooni sulgemisele

Lõuna-Korea teavitas varem päeval, et alustas valjuhääldite eemaldamist Põhja-Korea piirilt. Lõuna- Korea kaitseministeerium teatas valjuhääldite lahtivõtmisest ja piiri äärest minema toimetamisest. Soul on märganud ka sarnaseid samme Põhja-Korea poolel. Naaberriikide liidrid leppisid eelmisel nädalal peetud tippkohtumisel samme suhete parandamise suunas, mis hõlmavad ka propaganda valjuhäälditest mängimise ja muude vaenulike tegevuste lõpetamist piiri lähistel.

Guterres vastas, et ÜRO on valmis võimalike toetusvõimaluste üle arutama. ÜRO alane Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on valmis tuumakatserajatise sulgemist jälgima.