Britid kiitsid heaks meetmed Vene inimõiguste rikkujate vastu

Eelnõu jõustumiseks peab see saama ka lordide koja heakskiidu.

Inimõiguste rikkujate vastu on ka Ameerika Ühendriikides sisse seatud sarnane seadus. Suurbritannias sai teema taas aktuaalseks seoses märtsikuise keemiarünnakuga Salisburys.

Briti eelnõu on visandatud täiendama sanktsioonipaketti ning annaks õiguse Briti valitsusele inimõiguste rikkujaid karistada ja selle kaudu tulevasi rikkumisi ennetada.

«Vene inimõiguste rikkujad on vähemalt kaks aastakümmet hoiustanud oma raha Suurbritannias tagajärgi kartmata, see aga peaks neile sisendama hirmu, et nad võivad oma varast ilma jääda,» märkis William Browder, kes tegi koostööd Vene maksupettusi paljastanud Sergei Magnitskiga.