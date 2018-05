KOHALIK VAADE. Ilma juhita protest jääb hambutuks

Ilma kõhkluseta saab öelda, et valimistulemus, millega Viktor Orbán kindlustas endale jälle kahekolmandikulise enamuse parlamendis ja tagas neljandaks ametiajaks peaministriametisse jäämise, ei üllatanud vaid poolt Ungarit, aga ka poliitikaanalüütikuid. Kuigi keegi ei kahelnud, et Fidesz suudab moodustada uue valitsuse, ei arvanud ka keegi, et nende võit on nii ülekaalukas.